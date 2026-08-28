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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   The MLA and his wife will now appear in court on September 10.

Banda News: विधायक व पत्नी अब 10 सितंबर को कोर्ट में होंगे पेश

Fri, 28 Aug 2026 10:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 28 Aug 2026 10:58 PM IST
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The MLA and his wife will now appear in court on September 10.
बांदा। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत की अवैध मुलाकात के मामले में बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। जेलर संतोष कुमार ने अपनी हाजिरी लगाई, जबकि अन्य आरोपियों की हाजिरी माफी की अर्जी दी गई।
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मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। न्यायाधीश ने अगली तारीख पर सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मुलाकात के समय तैनात वार्डर को सेंट्रल जेल आगरा से पेशी पर बुलाने के लिए अधीक्षक को पत्र जारी किया गया है। यह मामला 10 फरवरी 2023 को चित्रकूट जेल में तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा मारे गए छापे से जुड़ा है।
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छापेमारी में निकहत अंसारी तत्कालीन जेल अधीक्षक के कक्ष में नियमों के विपरीत मिली थीं। इसके बाद कर्वी कोतवाली में अब्बास अंसारी, निकहत और तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर सहित 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।
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शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल ने पाया कि अब्बास अंसारी को जेल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं। मुलाकात के बदले जेल अधिकारियों को नकदी और उपहार भी मिलते थे। यह मामला अब बांदा के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चल रहा है।
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