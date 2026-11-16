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Banda News: बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत

Mon, 16 Nov 2026 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 16 Nov 2026 11:07 PM IST
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Student on a motorcycle dies after being hit by a Bolero
नरैनी। नरैनी क्षेत्र में रविवार रात बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार गांव बहुरेटा निवासी अजय (20) की मौत हो गई।
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उसका साथी मोहित (18) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों दवा लेने के लिए बाजार जा रहे थे।
नरैनी इंस्पेक्टर के मुताबिक अजय करतल स्थित डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। यह हादसा जोया धर्मकांट के नजदीक हुआ। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में घटना रिकार्ड हुई है।

बोलेरो एक शादी समारोह में शामिल हुई थी। उसने ओवरटेक कर बाइक सवारों को टक्कर मार दी। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने अजय को मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच की जा रही है।
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