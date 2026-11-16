Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Provided information to the detainees regarding free legal aidProvided information to the detainees regarding free legal aid

Banda News: बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता की दी जानकारी

Mon, 16 Nov 2026 11:09 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 16 Nov 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Provided information to the detainees regarding free legal aidProvided information to the detainees regarding free legal aid
बांदा। विधिक सेवा दिवस पर सोमवार को जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और मुफ्त विधिक सहायता की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

शिविर का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रपाल-द्वितीय के निर्देशन में हुआ। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि कारागारों में निरुद्ध बंदियों को अक्सर अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती।
विज्ञापन

विधिक सेवा दिवस का उद्देश्य उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करना और मुफ्त कानूनी सेवाओं की जानकारी देना है। पहचान और सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सहायक अधिवक्ता डिफेंस काउंसिल रजत शर्मा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही अपराध पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिलाने और लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण करने की व्यवस्था भी है।

शिविर में वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह, डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल विक्रांत सिंह, डीईओ राशिद अहमद सहित जेल स्टाफ मौजूद रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed