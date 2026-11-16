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Banda News: परंपरागत कारीगरों और युवाओं का आधुनिक प्रशिक्षण पूरा

Mon, 16 Nov 2026 11:08 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 16 Nov 2026 11:08 PM IST
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Modern training for traditional artisans and youth has been completed.
बांदा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और युवाओं के लिए चल रहा 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोमवार को संपन्न हो गया।
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खुटला रहुनिया स्थित आरएम इंटरमीडिएट बीएड कॉलेज में आयोजित शिविर में 525 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराकर आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण लिया। अब पात्र प्रतिभागियों को सरकार की ओर से मुफ्त टूलकिट और पांच हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उपायुक्त उद्योग अजय यादव, सहायक प्रबंधक योगेश और समन्वयक कौशल मिश्रा ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक हुनर को आधुनिक तकनीक से जोड़ना जरूरी है, ताकि बाजार की मांग के अनुरूप बेहतर उत्पाद तैयार किए जा सकें।
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