Banda News: छठी मैया के गूंजे गीत, व्रतियों ने किया पारण

विज्ञापन

भूरागढ़ स्थित केन नदी घाट, नवाब टैंक, हाइड्रिल कॉलोनी और चिल्ला रोड पर व्रती महिलाओं के साथ उनके परिजन भी पूजा के लिए पहुंचे। घाटों पर छठी मैया के गीत गूंजे। पूजा के बाद व्रतियों ने व्रत का पारण किया।सूर्योदय से पहले ही महिलाएं पूजा के दउरे और सूप लेकर जलाशयों के किनारे पहुंच गई थीं। प्रसाद के रूप में फल, ठेकुआ और पारंपरिक पकवान सजाए गए थे। सूर्य की पहली किरण निकलते ही व्रतियों ने जल में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छठी मैया की आराधना कर परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना की। (संवाद)