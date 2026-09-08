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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Slight rise in Yamuna and Ken water levels; movement affected.

Banda News: यमुना और केन के जलस्तर में मामूली वृद्धि, आवागमन प्रभावित

Tue, 08 Sep 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 08 Sep 2026 11:52 PM IST
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Slight rise in Yamuna and Ken water levels; movement affected.
बांदा/तिंदवारी। यमुना और केन नदी के जलस्तर में मंगलवार को मामूली वृद्धि दर्ज की गई। तिंदवारी क्षेत्र में गजनी गांव में पिपराऊ नाला का रपटा डूब गया और गांव का संपर्क कट गया।
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यमुना का जलस्तर सोमवार को 94.16 मीटर था और मंगलवार को 94.49 दर्ज किया गया। केन नदी का जलस्तर भी 95.88 मीटर से बढ़कर 96 मीटर हो गया है। नदी से जुड़े रपटों पर आवागमन अभी बंद है।
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बुंदेलखंड में बारिश थमने के बाद भी दोनों नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है। रविवार और सोमवार को जहां नदियों का जलस्तर नीचे जा रहा था। वहीं मंगलवार को दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज हुई। तिंदवारी क्षेत्र में गजनी गांव में पिपराऊ रपटा बरसात के कारण डूब गया।
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इससे आवागमन बंद हो गया और इस गांव का संपर्क भी कट गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रपटे में अचानक पानी बढ़ गया और देखते ही देखते पानी रपटे के ऊपर से बहने लगा। आवागमन बंद होने से गांव के करीब ढाई हजार लोग गांव में फंस गए हैं। इसी तरह से गौरी-अमारा रपटा, पड़ोहरा-नांदादेव रपटा और सिंधनकलां-तुर्री नाला रपटे पर भी आवागमन मंगलवार को बंद रहा।
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