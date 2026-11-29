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सीएचसी में इमरजेंसी वार्ड के सामने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा अधीक्षक कक्ष के पास और छत पर भी शौचालय हैं, लेकिन सभी अनुपयोगी पड़े हैं। कर्मचारियों को भी शौच के लिए बाहर बने कॉम्प्लेक्स में रुपये खर्च करने पड़ते हैं।रात में लघुशंका के लिए भी लोगों को अस्पताल परिसर से बाहर जाना मजबूरी है। इसके लिए करीब 200 मीटर दूर चौराहे तक जाना पड़ता है। इससे खासकर प्रसूताओं के तीमारदारों और रात में रुकने वाले मरीजों के परिजनों को परेशानी होती है।क्षेत्र के दुर्गेश, निसार, रामदीन और नत्थू ने बताया कि अस्पताल में शौचालय होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अस्पतालों में सुविधाएं दुरुस्त कराने पर जोर दे रही है, लेकिन यहां छह माह से शौचालय चालू नहीं हो सके हैं।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिजेंद्र सिंह ने बताया कि शौचालय खराब होने की जानकारी है। मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार कराने को एई को भेजा गया है। जल्द ही शौचालयों को ठीक करा दिया जाएगा।