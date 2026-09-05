Banda News: डेंगू का खतरा...रोज हो रहीं 10 से 15 जांचें

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-अब तक एक भी डेंगू पॉजिटिव मामला सामने नहीं आयासंवाद न्यूज एजेंसीबांदा। बारिश के मौसम में डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए डॉक्टर रोज संभावित डेंगू मरीजों की जांच करा रहे हैं। हालांकि अब तक जिले में एक भी डेंगू पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है।जिला अस्पताल में रोजाना बुखार के मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर संभावित मरीजों को डेंगू जांच लिख रहे हैं। पैथोलॉजी आंकड़ों के अनुसार हर दिन 10 से 15 मरीजों की जांच की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि कई मरीजों की प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। इसी वजह से डेंगू की जांच लिखी जा रही है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि डेंगू है या नहीं। डॉक्टरों का प्रयास है कि संभावित मामलों की समय पर पहचान हो सके। उधर, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला अस्पताल में आने वाले बुखार के मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि जनपद में डेंगू का प्रसार न हो।