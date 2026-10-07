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Banda News: नमी से फंगल और एलर्जी के मरीज बढ़े

Wed, 07 Oct 2026 11:27 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 07 Oct 2026 11:27 PM IST
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Rise in fungal infection and allergy patients due to humidity.
फोटो-9- आयुष भवन में फंगल के मरीजों को देखते डॉक्टर शाहिद। संवाद
बांदा। बारिश के बाद मौसम बदलने से नमी के कारण फंगल इंफेक्शन व एलर्जी के मरीज आ रहे हैं।
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जिला अस्पताल में संचालित आयुष भवन में चार डॉक्टरों की ओपीडी चल रही है। इनकी ओपीडी में इसके 50-50 रोगी आ रहे हैं। किसी मरीज के शरीर में खुजली तो किसी के शरीर में लाल चकत्ते मिल रहे हैं। डॉक्टर ऐसे मरीजों को साफ-सफाई की हिदायत देते हुए दवा दे रहे हैं।
जिला अस्पताल के आयुष भवन में इन दिनों एलर्जी व फंगल के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। आयुष भवन के डॉ. शाहिद खान का कहना है कि मौसम के बदलने के साथ तेज धूप और नमी का वातावरण होने से पसीने और साफ-सफाई न रखने से शरीर में खुजली, एलर्जी और चकत्ते पड़ना आम हो रहा है। इसे फंगल इंफेक्शन कहा जाता है।
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उनकी ओपीडी में प्रतिदिन 50 मरीज आते हैं। यहां उन्हें दवा के अलावा साफ-सफाई का ध्यान रखने। अंडरगारमेंट्स प्रतिदिन साफ करने की हिदायत दी जा रही है। इससे खुजली न हो सके।
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