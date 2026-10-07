Banda News: बलखेड़ा-सेमरिया मार्ग पर बनेगा लघु पुल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग ने किलोमीटर संख्या चार के पास लघु पुल निर्माण के लिए 55.50 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। कार्यदायी संस्था को निर्माण तीन माह में पूरा करना होगा।लघु पुल बनने से बलखेड़ा, नई दुनिया अनुसूचित जाति बस्ती और सेमरिया समेत आसपास के गांवों की हजारों की आबादी को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। अभी रास्ते में पुल न होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर बारिश के दौरान जलभराव के कारण रास्ता प्रभावित होने से ग्रामीणों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बनने के बाद ग्रामीणों को आने-जाने के लिए सुगम और सुरक्षित रास्ता मिलेगा।इससे स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, किसानों और रोजाना काम के लिए आने-जाने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी आसान होगा। लंबे समय से ग्रामीण इस मार्ग पर लघु पुल निर्माण की मांग कर रहे थे।