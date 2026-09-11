Banda News: कैथी के रामबाबू ने सरसवाह के देशराज को कलाजंग से किया चित

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- करीब आधा दर्जन कुश्तियां बराबरी पर छूटींसंवाद न्यूज एजेंसीपैलानी। तहसील क्षेत्र के गांव नांदादेव स्थित सिद्धपीठ मां मढ़ीदाई स्थान पर शुक्रवार को एक दिवसीय दंगल आयोजित हुआ। हनुमानजी की पूजा-अर्चना के बाद एसआई जसपुरा प्रेमपाल सिंह व ग्राम प्रधान रोहित निषाद ने पहलवानों का हाथ मिलाकर दंगल की शुरुआत कराई।दंगल में कैथी के रामबाबू पहलवान ने सरसवाह के देशराज को कलाजंग दांव से चित किया। चित्रकूट के सुदामा ने इटरा के अंकुर को चारों खाने चित कर दिया। हमीरपुर के विनय ने जालौन के अमर को पट दांव लगाकर हराया। वहीं हमीरपुर केसरी हुकुम पहलवान और पलरा के शिवविलास के बीच कांटेदार मुकाबला बराबरी पर छूटा। करीब आधा दर्जन अन्य कुश्तियां भी बराबरी पर रहीं।इस दौरान पूर्व प्रधान श्रीलाल, राजेंद्र यादव, जगभान सिंह, प्रमोद निषाद समेत बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। लोगों ने पहलवानों के दांवों पर जमकर तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कमेंटेटर की भूमिका कमलेश व महेश द्विवेदी ने निभाई।