Banda News: संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में साक्षी व आर्य चमके

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विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा साक्षी ने 200 मीटर दौड़ में संकुल स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं लंबी कूद में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। कक्षा पांच के छात्र आर्य ने 100 मीटर दौड़ में तृतीय और 200 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान हासिल किया।विद्यार्थियों की सफलता पर विद्यालय में प्रधानाचार्य नरेंद्र अवस्थी और शिक्षकों ने दोनों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दीं। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धि उनके परिश्रम, अनुशासन और लगन का परिणाम है। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक व छात्र मौजूद रहे।