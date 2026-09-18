Banda News: संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में साक्षी व आर्य चमके
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 18 Sep 2026 11:44 PM IST
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बांदा। विद्या भारती की ओर से जनपद महोबा में आयोजित संकुल स्तरीय शारीरिक प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु मंदिर बबेरू के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।
विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा साक्षी ने 200 मीटर दौड़ में संकुल स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं लंबी कूद में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। कक्षा पांच के छात्र आर्य ने 100 मीटर दौड़ में तृतीय और 200 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान हासिल किया।
विद्यार्थियों की सफलता पर विद्यालय में प्रधानाचार्य नरेंद्र अवस्थी और शिक्षकों ने दोनों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दीं। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धि उनके परिश्रम, अनुशासन और लगन का परिणाम है। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक व छात्र मौजूद रहे।
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विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा साक्षी ने 200 मीटर दौड़ में संकुल स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं लंबी कूद में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। कक्षा पांच के छात्र आर्य ने 100 मीटर दौड़ में तृतीय और 200 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान हासिल किया।
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विद्यार्थियों की सफलता पर विद्यालय में प्रधानाचार्य नरेंद्र अवस्थी और शिक्षकों ने दोनों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दीं। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धि उनके परिश्रम, अनुशासन और लगन का परिणाम है। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक व छात्र मौजूद रहे।
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