Banda News: नशे में युवक ने फंदा लगाकर दी जान

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नरैनी कोतवाली क्षेत्र के गांव नौहाई निवासी बच्चू ने बताया कि छोटे भाई जसवंत (35) ने शनिवार की दोपहर नशे में घर के कमरे में रस्सी से फंदा लगा लिया। पत्नी आरती ने देखा तो फंदे से उतारकर नरैनी सीएचसी ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह कानपुर में रहकर मजदूरी करता था। नवरात्रि से घर पर ही था। घटना के समय वह और माता पिता सभी खेत में धान काटने गए थे। उसने किस वजह से फंदा लगाया पता नहीं। नरैनी कोतवाल प्रताप सिंह ने बताया कि फंदा लगाकर खुदकुशी की है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।



बांदा। शराब के नशे में युवक ने कमरे में फंदा लगा लिया। घरवालों ने देखा तो उसे फंदे से उतारकर नरैनी सीएचसी ले गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।