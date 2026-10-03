Banda News: भरे जाएंगे जसपुरा ब्लॉक के गड्ढे
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:01 PM IST
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बांदा। बारिश के बाद बदहाल हुईं जसपुरा ब्लॉक की सड़कों के गड्ढे भरने के लिए लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-द्वितीय ने करीब 70 लाख रुपये के टेंडर जारी किए हैं। इसमें अन्य जिला मार्गों के साथ ग्रामीण मार्ग भी शामिल हैं।
विभाग ने सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित फर्म का चयन किया जाएगा। इसके बाद कार्यादेश जारी कर सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम शुरू होगा। तीन खंडों में 25, 25 और 20 लाख रुपये की धनराशि से यह कार्य होगा।
बारिश के बाद कई सड़कों पर गड्ढे होने से आवागमन प्रभावित है। मरम्मत के बाद राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है। शासन ने सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत विभाग ने यह प्रक्रिया शुरू की है।
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विभाग ने सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित फर्म का चयन किया जाएगा। इसके बाद कार्यादेश जारी कर सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम शुरू होगा। तीन खंडों में 25, 25 और 20 लाख रुपये की धनराशि से यह कार्य होगा।
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बारिश के बाद कई सड़कों पर गड्ढे होने से आवागमन प्रभावित है। मरम्मत के बाद राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है। शासन ने सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत विभाग ने यह प्रक्रिया शुरू की है।
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