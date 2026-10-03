Banda News: भरे जाएंगे जसपुरा ब्लॉक के गड्ढे

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विभाग ने सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित फर्म का चयन किया जाएगा। इसके बाद कार्यादेश जारी कर सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम शुरू होगा। तीन खंडों में 25, 25 और 20 लाख रुपये की धनराशि से यह कार्य होगा।बारिश के बाद कई सड़कों पर गड्ढे होने से आवागमन प्रभावित है। मरम्मत के बाद राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है। शासन ने सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत विभाग ने यह प्रक्रिया शुरू की है।