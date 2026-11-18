Banda News: शौचालय में महिला बंद होने की सूचना पर दौड़ी पुलिस
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:23 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:23 PM IST
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बांदा। शहर के व्यस्त बाबूलाल चौराहे पर बुधवार को नगर पालिका के सार्वजनिक शौचालय में महिला के बंद होने की सूचना पर पुलिस ने दौड़ लगाई। महिला कांस्टेबल ने मशक्कत कर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। पुलिस के पास शौचालय के अंदर महिला बंद होने की सूचना आई थी, जिस पर अलीगंज चौकी प्रभारी शैलेश यादव पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे थे। शौचालय खाली मिलने पर कई तरह की चर्चाएं हुईं।
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