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चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी पिता पर उसके रिश्तेदार ने आरोप लगाए थे कि उसने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ यौन संबंध बनाए हैं। इस पर चिल्ला थाने में आरोपी पिता के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।पुलिस ने मामले की जांच की तो पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिता उसे जान से मारने की धमकी देता था। आखिरकार उसने अपनी पीड़ा अपने मामा को बताई। आपबीती सुनने के बाद मामा ने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।चिल्ला थानाध्यक्ष राजेश मौर्य ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है।(संवाद)