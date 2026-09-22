Banda News: ट्रक की टक्कर से टूटा खंभा, बिजली गुल

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ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार सुबह करीब आठ बजे बांदा की ओर से आ रहे ट्रक ने सड़क के बीच खड़े बिजली के खंभे में टक्कर मार दी। टक्कर से खंभा टूटकर गिर गया। इससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।ग्रामीण बृजेश तिवारी, विवेक तिवारी, आनंद शुक्ला, देवीदीन सहित अन्य ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के बाद कई बिजली के खंभे अब सड़क के बीचों-बीच आ गए हैं। दोनों ओर सड़क चौड़ी होने के बावजूद इन्हें किनारे नहीं किया गया है। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को खतरा बना हुआ है।ग्रामीणों का आरोप है कि खंभों को किनारे करने के बजाय सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने सभी खंभों को जल्द सड़क किनारे स्थानांतरित कराने की मांग की है।