Banda News: मथुरा में मिला कवि दीनदयाल व चंद्रप्रकाश को हिंदी भक्त सम्मान

इसमें बांदा के शिक्षक दीनदयाल सोनी स्वर्ण और हास्य कवि चंद्रप्रकाश व्यथित को हिंदी भक्त सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें हिंदी भाषा व साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला। कार्यक्रम प्रेरणा हिंदी प्रचारिणी सभा ने आयोजित किया।दीनदयाल सोनी स्वर्ण चित्राक्षर विधा के प्रवर्तक हैं। उनके काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, वह खड़ी हिंदी में रचनाएं करते हैं और मंच संचालन में भी सिद्धहस्त हैं। उनकी रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी छतरपुर से भी होता रहा है। सम्मेलन में देशभर के कवियों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन भैरू सुनार व प्रदीप मिश्र अजनबी ने किया। मुख्य अतिथि डॉ. धर्म प्रकाश वाजपेयी और डॉ. राधेश्याम दुबे श्याम फतनपुरी थे। संवाद