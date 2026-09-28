Banda News: खुदकुशी के लिए उकसाने वाला गिरफ्तार

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सीओ सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के खाईंपार मोहल्ला निवासी आशमा ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि उनके पति निसार अहमद के नाम पर जमीन थी, जिसे कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से पैसे का बिना लेनदेन किए दबाव बनाकर अपने नाम कर लिया है। उनके साथ गाली गलौज कर धमकी भी देते थे। उनके पति निसार अहमद ने इसी प्रताड़ना के चलते छह अप्रैल 2025 की रात फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी।उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था। इस पर कोतवाली नगर में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। सुसाइड नोट को परीक्षण के लिए विधि विज्ञानर प्रयोगशाला भेजा गया। साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में शहर के अलीगंज खूंटी चौराहा निवासी फारूख अली की संलिप्तता पाई गई।पुलिस ने आरोपी फारूख को सोमवार को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। गिरफ्तारी टीम में चौकी प्रभारी खाईंपार रोशन लाल सरोज शामिल रहे। (संवाद)