Banda News: शिवकरण बने बसपा के नए जिलाध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 28 Sep 2026 11:29 PM IST
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बांदा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जिला पंचायत सदस्य शिवकरण दिनकर को बांदा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। मेवालाल वर्मा और अनिरुद्ध सिंह को चित्रकूटधाम मंडल प्रभारी बनाया गया है।
सोमवार को सदर तहसील के पास स्थित आंबेडकर पार्क में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। शिवकरण दिनकर ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का आह्वान किया। बसपा ने भी चुनावी तैयारियों के तहत संगठनात्मक फेरबदल और सामाजिक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है।
बांदा-चित्रकूट क्षेत्र में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम भी बसपा के लिए संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण है। सितंबर में पूर्व बसपा विधायक के बेटे और बांदा से 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे मयंक द्विवेदी के सपा में शामिल होने की खबर सामने आई थी।
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ऐसे समय में नए जिलाध्यक्ष और मंडल प्रभारियों की नियुक्ति के बाद संगठन को सक्रिय करना पार्टी के सामने प्रमुख कार्यों में शामिल रहेगा। इस मौके पर अरविंद वर्मा, रामशरण अनुरागी, लल्लू प्रसाद निषाद, रावेंद्र मौर्या और जनार्दन वर्मा आदि मौजूद रहे।
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सोमवार को सदर तहसील के पास स्थित आंबेडकर पार्क में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। शिवकरण दिनकर ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का आह्वान किया। बसपा ने भी चुनावी तैयारियों के तहत संगठनात्मक फेरबदल और सामाजिक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है।
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बांदा-चित्रकूट क्षेत्र में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम भी बसपा के लिए संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण है। सितंबर में पूर्व बसपा विधायक के बेटे और बांदा से 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे मयंक द्विवेदी के सपा में शामिल होने की खबर सामने आई थी।
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ऐसे समय में नए जिलाध्यक्ष और मंडल प्रभारियों की नियुक्ति के बाद संगठन को सक्रिय करना पार्टी के सामने प्रमुख कार्यों में शामिल रहेगा। इस मौके पर अरविंद वर्मा, रामशरण अनुरागी, लल्लू प्रसाद निषाद, रावेंद्र मौर्या और जनार्दन वर्मा आदि मौजूद रहे।