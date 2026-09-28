Banda News: राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बांदा के सक्षम ठाकुर को स्वर्ण

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राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सक्षम ने एक के बाद एक लगातार चार मुकाबले जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी इस उपलब्धि के साथ ही अब उन्होंने एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। इसका आयोजन नवंबर में कोरिया में होना प्रस्तावित है।बता दें कि पिछले दिनों कानपुर में इंडियन ताइक्वांडो की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उन्होंने प्रदर्शन कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद गुजरात के आनंद में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सक्षम ने चार मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज की और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।सक्षम की सफलता पर बांदा के ताइक्वांडो प्रशिक्षक पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, ताइक्वांडो ट्रेनर चिरंजीवी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स स्टेडियम बांदा की ताइक्वांडो कोच कल्पना कवल ने प्रसन्नता जताई। सक्षम ठाकुर सेंट जार्ज स्कूल के छात्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अपने छात्र की इस बड़ी उपलब्धि से विद्यालय परिवार भी गौरवान्वित हैं। स्कूल के प्रिंसिपल अल्फ्रेड रस्किन सहित सभी अध्यापकों ने सक्षम को उसकी जीत पर बधाई दी।