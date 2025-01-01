Banda News: बारिश में दो कच्चे मकान ढहे, गृहस्थी दबी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 29 Sep 2026 12:05 AM IST
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तिंदवारी/पैलानी। लगातार बारिश के चलते सोमवार को तिंदवारी क्षेत्र के परसौंड़ा गांव और भगवती नगर में दो कच्चे मकान गिर गए। हादसे में घर में रखा अनाज और गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया।
परसौंड़ा में केसरिया यादव के कच्चे मकान की दीवार ढह गई। वहीं भगवती नगर निवासी शिवचरण प्रजापति का अटारीदार कच्चा मकान गिर पड़ा। शिवचरण ने बताया कि हादसे के समय परिवार के लोग बगल के मकान में सो रहे थे, जिससे उनकी जान बच गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।
पैलानी एसडीएम भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर लेखपालों ने बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों का स्थलीय सर्वे किया। खप्टिहा कलां में लेखपाल अमित पटेल ने प्रमोद, सावित्री, प्रेमचंद समेत अन्य के घरों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। क्षेत्र में बारिश से कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।
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तिंदवारी में नगर पंचायत अध्यक्ष सुधा साहू ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों ने बताया कि मकान गिरने से राशन, कपड़े, बिस्तर और बर्तन समेत घरेलू सामान नष्ट हो गया। अध्यक्ष ने मदद का भरोसा दिया।
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परसौंड़ा में केसरिया यादव के कच्चे मकान की दीवार ढह गई। वहीं भगवती नगर निवासी शिवचरण प्रजापति का अटारीदार कच्चा मकान गिर पड़ा। शिवचरण ने बताया कि हादसे के समय परिवार के लोग बगल के मकान में सो रहे थे, जिससे उनकी जान बच गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।
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पैलानी एसडीएम भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर लेखपालों ने बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों का स्थलीय सर्वे किया। खप्टिहा कलां में लेखपाल अमित पटेल ने प्रमोद, सावित्री, प्रेमचंद समेत अन्य के घरों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। क्षेत्र में बारिश से कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।
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तिंदवारी में नगर पंचायत अध्यक्ष सुधा साहू ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों ने बताया कि मकान गिरने से राशन, कपड़े, बिस्तर और बर्तन समेत घरेलू सामान नष्ट हो गया। अध्यक्ष ने मदद का भरोसा दिया।