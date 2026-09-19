बांदा: होमगार्ड की मां से लूट और मारपीट, रास्ता पूछने के बहाने की वारदात, इलाज के दौरान तोड़ा दम, जांच शुरू

बांदा जिले में अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के गांव खम्हौरा में शुक्रवार की रात अज्ञात बदमाश ने रास्ता पूछने के बहाने होमगार्ड की मां के साथ लूट की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। मारपीट से घायल वृद्धा की सीएचसी में मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। खम्हौरा निवासी किशोरी (70) शुक्रवार की देर शाम अपने खेत की देखभाल करने के लिए गई थी।

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तभी वहां एक बदमाश ने रास्ता पूछने के बहाने उसके पास गया और उसका गला दबाते हुए नाक में पहनी सोने की बाली को छीन लिया। महिला ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की। महिला गंभीर हालत में बेहोश हो गई। इस बीच बदमाश मौके से भाग निकला। कुछ देर बाद वह होश में आई और करीब 200 मीटर चलकर रास्ते के पास आई। पड़ोसी किसान ने उसे घायल अवस्था में देखा, तो उसके घर ले गया।