Banda News: 60 दिन स्थगित रहेंगे वीबी-जी राम जी योजना के नए कार्य

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बांदा। कृषि सीजन में किसानों को राहत देने के लिए शासन ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत निर्माण कार्यों को तीन चरणों में स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार धान की रोपाई एक से 20 जुलाई, धान की कटाई एवं गेहूं की बुवाई 15 अक्टूबर से पांच नवंबर तथा गेहूं की कटाई एक से 20 अप्रैल तक योजना के नए कार्य शुरू अथवा अनुमोदित नहीं किए जाएंगे। इन तीनों अवधि में कुल 60 दिन तक कार्य स्थगित रहेंगे। सीडीओ ने सभी खंड विकास अधिकारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसान बिना किसी बाधा के बुवाई और कटाई का कार्य कर सकें। (संवाद )