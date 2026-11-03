Banda News: आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल न करने पर मीटर रीडर भड़के

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जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और कार्पोरेशन उच्चाधिकारियों को ज्ञापन भेजकर प्राइवेट कंपनियों के शोषण से बचाने और प्रदेश सरकार द्वारा गठित किए जा रहे आउट सोर्सिंग सेवा निगम में शामिल किए जाने की मांग की।कलक्ट्रेट में जिलाधिकारी को दिए सामूहिक ज्ञापन में कहा है कि वह आउटसोर्स व्यवस्था में निरंतर मीटर रीडिंग, घर-घर बिल वितरण और राजस्व वसूली का काम कर रहे हैं।कोविड-19 में भी अपनी सेवाएं जारी रखीं। मीटर रीडर आज भी विभिन्न आउटसोर्स कंपनियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। यह कंपनियां वेतन में कटौती, समय से वेतन न देने आदि से उनका उत्पीड़न कर रही है।ज्ञापन में कहा है कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में सेवा निगम बनाया जा रहा है, लेकिन मीटर रीडरों को इससे वंचित रखा जा रहा है। मांग की गई है समस्त मीटर रीडरों को आउट सोर्स सेवा निगम में शामिल किया जाए। ज्ञापन देने वालों में सुनील, संतोष, अतीक, देवराज, पुष्पेंद्र, अमित , रामकिशोर, मनोज आदि मीटर रीडर शामिल रहे।