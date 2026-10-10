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Banda News: मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय की सड़क हादसे में मौत

Sat, 10 Oct 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:52 PM IST
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Medical college ward boy dies in road accident
मृतक-उमाकांत कुशवाहा स्रोत परिजन। - फोटो : आंधी एवं बरसात में गिरी समर की कोठरी
अतर्रा। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय उमाकांत कुशवाहा (42) की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह शुक्रवार रात भांजी की सगाई की तैयारियां देखकर स्कूटी से लौट रहे थे। बदौसा रोड पर इंडियन बैंक के पास उनकी स्कूटी और कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई थी। पुलिस उन्हें सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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छोटे भाई राजेश कुशवाहा ने बताया कि वह तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। परिवार में पत्नी सीमा, नौ वर्षीय जुड़वां बेटे सुमित व नैतिक, दो बेटियां शालिनी और खुशी हैं। पांच दिन बाद भांजी की सगाई का कार्यक्रम है। वह बांदा रोड स्थित मैरिज हाॅल गए थे। कोतवाली प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि कार की टक्कर से उमाकांत की मौत हुई है। स्विफ्ट डिजायर कार पुलिस के कब्जे में है।
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