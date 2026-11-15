Banda News: जनगणना ड्यूटी से कई स्कूल बंद, शिक्षकों ने उठाए सवाल

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इससे जिले के कई विद्यालय बंद हो गए हैं। स्कूलों का संचालन प्रभावित होने पर उत्तर प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से समाधान की मांग की है।टीचर्स सोसायटी के बैनर तले रविवार को हुई बैठक में शिक्षकों ने कहा कि जनगणना ड्यूटी से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखित और मौखिक शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बैठक में प्रधानाध्यापकों के पदों को भरने में वरिष्ठता की अनदेखी का मुद्दा भी उठा।शिक्षकों ने मौलिक नियुक्ति को आधार बनाकर वरिष्ठता क्रम में पद भरने की मांग की। जिले में प्रोन्नति वेतनमान की करीब 120 पत्रावलियां दो साल से लंबित होने पर भी नाराजगी जताई। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के बीच शिक्षक परेशान हैं।ब्लॉक पदाधिकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि शिक्षकों को समस्याएं बताने के लिए समय तक नहीं दिया जाता। बिसंडा के खंड शिक्षा अधिकारी पर निर्धारित साप्ताहिक दिवस पर भी संगठन को समय न देने का आरोप लगाया गया।बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्र ने की। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में संभावित प्रादेशिक निर्वाचन पर भी चर्चा हुई। मंडलीय महामंत्री आदित्य प्रकाश द्विवेदी सहित जिला और ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी मौजूद रहे।