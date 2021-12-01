फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Man who stole bells from temples arrested

Banda News: मंदिरों से घंटे चोरी करने वाला गिरफ्तार

Tue, 03 Nov 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 03 Nov 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Man who stole bells from temples arrested
बांदा। मंदिरों से पीतल के घंटे चोरी करने वाले आरोपी भूरा को चिल्ला पुलिस ने सूचना मिलने के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पीतल के 136 छोटे-बड़े घंटे, 130 जंजीरें और 29 टूटे ताले बरामद किए गए हैं।
विज्ञापन

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने चिल्ला और बिसंडा थाना क्षेत्रों के मंदिरों में चोरी की घटनाएं कबूल की हैं। सीओ सदर प्रतिज्ञा सिंह ने बताया कि चिल्ला थाना क्षेत्र के बरेठीकलां निवासी लल्ला ने एक नवंबर को सूचना दी थी कि 31 अक्तूबर की रात गांव के दो मंदिरों से पीतल के घंटे चोरी हो गए हैं। इनमें गांव के बाहर स्थित गजानन माता मंदिर और बहोरन बाबा मंदिर शामिल हैं। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की।
विज्ञापन

दो नवंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पलरा मोड़ के पास से थाना जसपुरा के गांव नांदादेव निवासी भूरा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बरेठीकलां के दोनों मंदिरों के अलावा ग्राम पदारथपुर स्थित शंकरजी मंदिर और बिसंडा थाना क्षेत्र के कोनी गांव स्थित भैरव बाबा मंदिर से भी घंटे चोरी करने की बात कबूली। ॉ
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी के घंटे और 130 जंजीरें बरामद कीं। मौके से 29 टूटे ताले, प्लास, छेनी, हथौड़ा समेत चोरी में प्रयुक्त उपकरण और एक मोटरसाइकिल भी मिली है।

पुलिस ने आरोपी को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष आनंद साहू कुमार, उपनिरीक्षक अनवर खान, हेड कांस्टेबल ध्यान सिंह और भूपेंद्र सिंह शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed