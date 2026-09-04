Banda News: यूपीटीईटी परिणाम में गड़बड़ी, संशोधन की मांग

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ज्ञापन में बताया गया कि आयोग ने दो, तीन व चार जुलाई 2026 को यह परीक्षा अलग-अलग पालियों में कराई थी। घोषित परिणाम में नॉर्मलाइजेशन के कारण कई समस्याएं सामने आई हैं। आयोग की आंसर शीट के अनुसार पास होने वाले अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन से अनुत्तीर्ण हो गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों के 0.01 से 0.50 अंक कम होने से उन्हें अनुत्तीर्ण दर्शाया गया है। पंकज सिंह ने ओएमआर शीट में छोटी त्रुटियों को सुधारकर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने की भी मांग की है। (संवाद)