दोषी साबित हो जाऊं तो चौराहे पर फांसी से लटका देना : महेंद्र पाल

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हत्याकांड में नामजद पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र पाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर तीसरा वीडियो जारी कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वह दोषी साबित होते हैं तो उन्हें चौराहे पर फांसी से लटका दिया जाए।उन्होंने जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद खुद सामने नहीं आ रहे हैं और अपने लोगों से वीडियो बयान जारी करा रहे हैं। उन्होंने जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष हनुमान दास का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए।सौतेली बहन शालिनी के बयान पर बोले- कन्यादान मैंने किया था, अब दुश्मन हो गयामहेंद्र पाल ने अपने वीडियो में अपनी सौतेली बहन शालिनी सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शालिनी सिंह का कन्यादान किया था, लेकिन आज वह उनके खिलाफ बयान दे रही हैं। आरोप लगाया कि बाबू सिंह कुशवाहा के भड़काने पर शालिनी वीडियो बयान जारी कर रही हैं और उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की मांग कर रही हैं।विधायक ओममणि वर्मा ने बच्चों के परिजन को दी सांत्वनानरैनी। विधानसभा क्षेत्र नरैनी के गांव नंदवारा में दो मासूम भाइयों हुई मौत के बाद क्षेत्रीय विधायक ओममणि वर्मा ने गांव पहुंचकर मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। विधायक ने कहा कि मासूम बच्चों की मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। विधायक ने दिवंगत मासूमों की आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। (संवाद)