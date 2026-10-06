फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Connect Bundelkhand's products to the market.

Banda News: बुंदेलखंड के उत्पादों को बाजार से जोड़ें

Tue, 06 Oct 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 06 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Connect Bundelkhand's products to the market.
बांदा। अतर्रा के बिसंडा रोड स्थित जैविक ग्राम में संचालित किसान बोधगम्य फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) का मंगलवार को विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग रणविजय यादव ने भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के उत्पादों को बाजार से जोड़ें।
विज्ञापन

भ्रमण की शुरुआत एफपीओ के रिटेल स्टोर से हुई। सीईओ रोहित श्रीवास्तव ने उन्हें महाचिन्नावर चावल, बुंदेलखंड की अरहर दाल, कठिया गेहूं समेत अन्य स्थानीय कृषि उत्पादों की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने वर्मी कंपोस्ट यूनिट और देशी धान की विभिन्न प्रजातियों के प्रदर्शन प्लॉट देखे। एफपीओ के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक कृषि, देसी बीज संरक्षण, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जोड़ने के प्रयासों की जानकारी ली।
विज्ञापन

रणविजय यादव ने एफपीओ के उत्पादों के लिए बड़े बाजार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कानपुर या लखनऊ जैसे बड़े शहरों में एफपीओ का रिटेल स्टोर खोलने का सुझाव दिया, ताकि बुंदेलखंड के पारंपरिक और प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बड़े उपभोक्ता बाजार तक पहुंचाया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान जैविक ग्राम परिसर में उन्होंने हरिशंकरी का रोपण भी किया। एफपीओ कार्यालय में उन्हें लकी बैंबू के साथ महाचिन्नावर चावल, अरहर दाल और कठिया गेहूं भेंट किया गया।

उनके साथ बीएसए अव्यक्त राम तिवारी, एफपीओ निदेशक शिवनारायण, हरिमोहन श्रीवास्तव, प्रमोटर राजेंद्र कुमार, सीईओ रोहित श्रीवास्तव, लेखाकार अमन तिवारी समेत किसान सदस्य और अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed