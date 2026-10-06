फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Bright sunshine after the morning rain.

Banda News: सुबह बारिश के बाद निकली तेज धूप

Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Bright sunshine after the morning rain.
बांदा। मौसम का मिजाज सोमवार रात से अचानक बदल गया। रात में तेज हवाएं चलती रहीं।
विज्ञापन

मंगलवार सुबह आसमान में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही। इसके बाद बारिश थम गई और कुछ ही देर में धूप निकल आई। इससे लोगों को उमस और गर्मी से बेहाल कर दिया।

सुबह बारिश शुरू होने के बाद चली तेज हवा से वातावरण कुछ देर राहत भरा रहा, लेकिन बादलों के छंटते ही धूप तेज हो गई। दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होने से बारिश के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली।
विज्ञापन

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आगे भी मौसम पूरी तरह साफ रहने के आसार नहीं हैं। आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए लोगों को अगले कुछ दिनों तक बारिश और धूप दोनों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में भी मौसम के इस बदलाव पर किसानों की नजर बनी हुई है। बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed