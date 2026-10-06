Banda News: युवक की मौत, जहर खिला हत्या किए जाने की आशंंका

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शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव पल्हरी निवासी राहुल सिंह ने बताया कि उसका भाई अमित सिंह (42) सोमवार शाम घर पर थे। तभी किसी मित्र ने फोन कर बुलाया तो घर से चले गए। तिंदवारी रोड गल्ला मंडी के पास देर शाम अचेत अवस्था में पड़े मिले।सूचना पर पहुंचे परिजन जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनके शरीर में कोई चोटें नहीं मिली हैं। भाई ने आशंका जताई है कि उसे जहर देकर मारा गया है। अमित गाड़ी चलाते थे। वर्तमान में उनकी गाड़ी एसडीएम के यहां लगी है। घर में पत्नी राखी सिंह व एक पुत्र एक पुत्री है।शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि नशे के लती थे, शराब के नशे में सड़क किनारे पड़े मिले थे। उन्हें पुलिस ने घर भेजा था, घर में हालत बिगड़ने पर मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।