Banda News: हज यात्रियों को 30 तक जमा करनी होगी दूसरी किस्त

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यह राशि हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा एप से क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा जमा होगी। एसबीआई और यूनियन बैंक की शाखाओं में पे-इन-स्लिप से भी भुगतान होगा। बैंक रेफरेंस नंबर अनिवार्य है।तीसरी किस्त भारत और सऊदी अरब के खर्च तय होने के बाद घोषित होगी। पासपोर्ट रिपोर्टिंग के समय साथ लाना अनिवार्य है। क्षतिग्रस्त पासपोर्ट यात्रा बाधित कर सकता है। सभी यात्रियों को हज सुविधा और नुसूक एप डाउनलोड करना होगा।नुसूक एप के बिना मदीना में रियाजुल जन्नाह का पंजीकरण संभव नहीं। कुर्बानी का विकल्प चुनने वालों को तीसरी किस्त के साथ धनराशि जमा करनी होगी। (संवाद)