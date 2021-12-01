Banda News: गणेश चतुर्थी की धूम, सज रहे भव्य पंडाल

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= 14 सितंबर को गूंजेंगे गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे, तैयारियां अंतिम चरण मेंसंवाद न्यूज एजेंसीबांदा। जनपद में 14 सितंबर को मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। शहर से लेकर गांवों तक भगवान गणेश के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। विभिन्न स्थानों पर भव्य और आकर्षक पंडाल सजाए जा रहे हैं। बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है।शहर के प्रमुख चौराहों, मोहल्लों और बाजारों में गणपति स्थापना के लिए विशेष पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। कारीगर और युवा समितियों के सदस्य दिन-रात पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कहीं फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजावट हो रही है तो कहीं आकर्षक थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। बाजारों में विभिन्न आकार और स्वरूप की गणेश प्रतिमाएं सज गई हैं। श्रद्धालु अपनी पसंद के अनुसार मूर्तियों की खरीदारी कर रहे हैं। 14 सितंबर को प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही पूरा जनपद गणपति बाप्पा मोरया और जय गणेश देवा के जयकारों से गूंज उठेगा।पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन भी तैयारी में जुटा है। प्रमुख पंडालों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए भी विशेष योजना बनाई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।बाजारों में बढ़ी रौनकगणेश चतुर्थी नजदीक आते ही प्रतिमा विक्रेताओं, सजावट सामग्री और पूजन सामग्री की दुकानों पर रौनक बढ़ गई है। मिट्टी और प्लास्टर की विभिन्न आकार की प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले दो दिनों में खरीदारी में तेजी आई है और पर्व तक बाजारों में और भी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है।