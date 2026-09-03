Banda News: सोशल मीडिया से दोस्ती, किशोरी से दुष्कर्म

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आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता महोबा की रहने वालीसंवाद न्यूज एजेंसीगिरवां (बांदा)। सोशल मीडिया के जरिये संपर्क में आई एक अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ युवक ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक अरविंद कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है।महोबा जनपद की किशोरी की दोस्ती गिरवां थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग निवासी अरविंद कुशवाहा से हुई थी। अरविंद ने उसे झांसे में लेकर अपने गांव बुलाया। आरोपी उसे गांव के एक आरओ संयंत्र में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध किया तो उसे धमकाया गया। किसी तरह छूटकर किशोरी ने गिरवां थाने में अपनी आपबीती पुलिस को बताई।सीओ नरैनी प्रवीण यादव और इंस्पेक्टर सुरेश सैनी ने घटनास्थल की जांच की। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रवीण यादव ने बताया कि आरओ संयंत्र का एक कमरा सील कर दिया गया है। जांच में सामने आने वाले अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।