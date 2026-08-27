Banda News: रक्षाबंधन पर तीन दिन मुफ्त बस यात्रा, साड़ी-मिठाई भेंट की

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बुधवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। इसका सीधा प्रसारण बांदा के कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया। कार्यक्रम में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री रामकेश निषाद और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी।रक्षाबंधन पर सहयात्री सहित मुफ्त बस सेवा भी दी गई है। कार्यक्रम में मातृशक्ति को साड़ी और मिष्ठान भेंटकर शुभकामनाएं दी गईं। महिलाओं ने जनप्रतिनिधियों को राखी भी बांधी। राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने इसे मातृशक्ति के लिए विशेष उपहार बताया। (संवाद)