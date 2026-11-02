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Banda News: किसान पर मधुमक्खियों का हमला, मौत

Mon, 02 Nov 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 02 Nov 2026 11:53 PM IST
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Farmer attacked by honeybees, dies
बांदा। धान की फसल देखकर लौट रहे किसान पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। झुंड के रूप में मधुमक्खियों ने उसके पूरे शरीर में डंक चुभो दिए। इससे उसकी मौत हो गई।
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परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने किसी तरह से धुआं करके मधुमक्खियों को भगाया। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
कमासिन थाना क्षेत्र के गांव साड़ासानी निवासी संग्राम सिंह ने बताया कि उसके भाई विजय (45) रविवार की शाम करीब पांच बजे अपना धान का खेत देखकर लौट रहे थे। रास्ते में मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया।
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परिजन उनकी तलाश करते हुए खेत की तरफ पहुंचे तो वहां विजय को मधुमक्खियों से घिरा पाया। उन्होंने किसी तरह से आग जलाकर धुआं करके मधुमक्खियों को भगाया, तब तक विजय की मौत हो चुकी थी।
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भाई ने बताया कि विजय के पास सात बीघा जमीन है। वह किसानी का कार्य करते थे। दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं। घर में पत्नी अर्चना हैं। कमासिन थाना इंस्पेक्टर संतोष ओझा ने बताया कि डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची थी, शरीर में डंक मिले हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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