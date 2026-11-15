Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Elderly farmer heading to his field struck by a Scorpio; dies

Banda News: खेत जा रहे बुजुर्ग किसान को स्कार्पियो ने मारी टक्कर, मौत

Sun, 15 Nov 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 15 Nov 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Elderly farmer heading to his field struck by a Scorpio; dies
फोटो-5- मृतक बंदी। फाइल फोटो
तिंदवारी (बांदा)। खेत जा रहे बुजुर्ग किसान को पीछे से आई तेज रफ्तार स्कार्पियो ने टक्कर मार दी। कानपुर ले जाते समय देर रात रास्ते में उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन

तिंदवारी थाना क्षेत्र के मिरगहनी गांव निवासी सौरभ ने बताया कि उसके पिता बंदी (68) शनिवार सुबह खेत जा रहे थे। गांव में सूर्यकुटी के पास पीछे से आई तेज रफ्तार स्कार्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी।
हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तिंदवारी पीएचसी ले गए। वहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालत में सुधार न होने पर जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन

पुत्र सौरभ के ने बताया कि पिता के पास 14 बीघा जमीन थी। परिवार में पत्नी रामदुलारी और पांच बेटे हैं। तिंदवारी थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि स्कार्पियो की टक्कर से हादसा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed