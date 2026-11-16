Banda News: चकबंदी की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद

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महिला ने सात लोगों पर खेत की बल्ली और पत्थरगड़ी उखाड़कर जोताई करने, बेटों से मारपीट और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।अमलीकौर गांव निवासी मीरा सिंह ने तहरीर में बताया कि चकबंदी के दौरान उन्हें एक चक आवंटित हुआ था, जो राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज है। जून में राजस्व टीम ने सीमांकन कराकर कब्जा दिलाया था।आरोप है कि गांव के अमान सिंह, सूरज सिंह, राजवीर सिंह और रानी सिंह ने खेत की बांस की बल्ली उखाड़कर कब्जा कर लिया था। इस पर चार नवंबर को राजस्व टीम ने दोबारा पैमाइश कर पत्थरगड़ी कराई और कब्जा दिलाया।आरोप है कि टीम के जाते ही आरोपियों ने दोबारा खेत की जोताई शुरू कर दी। विरोध करने पहुंचे उनके बेटे शिवम और सत्यम के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद सुषमा, मनीषा और सचिन घर पहुंचे।आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज कर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।