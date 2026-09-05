Banda News: बागेन नदी पुल के एप्रोच मार्ग पर दरारें

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इंटरलॉकिंग में दरारें आने के साथ कई जगह फर्श भी टूट गई है। वहीं पैलानी में केन नदी पुल के आगे पैलानी डेरा की ओर जाने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क कई जगह धंस गई है।नरैनी क्षेत्र में बागेन नदी पुल की एप्रोच रोड पर लोक निर्माण विभाग के नामित ठेकेदार की ओर से तटबंध को दुरुस्त कराने का काम चल रहा था। इसी दौरान पुल के पास का हिस्सा धंस गया। सड़क पर दरारें आने से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बढ़ गया है।सूचना पर जिलाधिकारी अमित आसेरी मौके पर पहुंचे और सड़क व पुल की एप्रोच मार्ग का निरीक्षण किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने ठेकेदार के काम की जांच कर कार्रवाई की मांग की। डीएम ने कार्य की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।पैलानी कस्बे में केन नदी पुल के आगे पैलानी डेरा की ओर जाने वाली सड़क कई जगह धंस गई है। लोक निर्माण विभाग ने क्षतिग्रस्त हिस्से पर मिट्टी से भरी बोरियां और सुरक्षात्मक पन्नी लगाकर लोगों को सचेत किया है। एसडीएम पैलानी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है।बारिश के बाद सड़क का दुरुस्तीकरण कराया जाएगा। इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं।गहरी दरारें गिट्टी-मौरंग से भरीं, खतरा बरकरारबदौसा। नेशनल हाईवे-35 पर बागेन नदी पुल की एप्रोच रोड में पड़ी गहरी दरारों की लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को अस्थायी मरम्मत कराई। निर्माण खंड की टीम ने गिट्टी, सीमेंट और मौरंग डालकर दरारें भर दीं। ग्रामीणों ने इसे स्थायी समाधान नहीं मानते हुए सड़क की तकनीकी जांच और मजबूत तरीके से स्थायी मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बारिश में सड़क दोबारा धंसने पर भारी वाहनों के लिए हादसे का खतरा बना रहेगा। (संवाद)