Banda News: सड़क किनारे छोड़ी निर्माण सामग्री, अतिक्रमण

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लोगों को सुबह शाम जाम की समस्या से भी जूझना पड़ता है। विशेषकर पर्व के मौकों पर यहां से निकलना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है।महोबा मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के बाद यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए डिवाइडर का निर्माण कराया गया है। डिवाइडर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। बावजूद इसके महोबा-बांदा लेन पर निर्माण सामग्री को सड़क किनारे ही छोड़ दिया गया है।मार्ग पर पहले से यातायात का दबाव रहता है। ऐसे में अतिक्रमण के चलते सड़क की उपयोगी चौड़ाई भी कम हो जाती है। पर्व के दौरान समस्या और गंभीर हो जाती है। संकटमोचन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। सड़क किनारे लगी दुकानों और बेतरतीब खड़े वाहनों से जाम की स्थिति बनती है।स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण सामग्री को सड़क किनारे से हटाया जाए। अतिक्रमण भी हटाया जाए ताकि चौड़ीकरण का लाभ लोगों को मिल सके। यातायात व्यवस्था सुचारु रहने से हादसों और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।