Banda News: प्रमुख स्टेशन बनाने व ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर निकला मार्च

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समिति ने मांग की कि फफूंद स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाए, जिसमें स्वच्छता, प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल और पार्किंग की बेहतर सुविधा हों। दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए फफूंद स्टेशन पर रैंपयुक्त फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। 12033/12034 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का फफूंद स्टेशन पर ठहराव दिया जाए। विज्ञापन

साथ ही कोरोना काल में बंद किए गए ट्रेनों के ठहराव फफूंद स्टेशन पर पुनः बहाल किए जाएं। समिति के अध्यक्ष श्याम सिंह ने कहा कि फफूंद स्टेशन के अधिकारों की आवाज अब पूरे क्षेत्र की सामूहिक आवाज बन चुकी है। समिति ने मांग की कि फफूंद स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाए, जिसमें स्वच्छता, प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल और पार्किंग की बेहतर सुविधा हों। दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए फफूंद स्टेशन पर रैंपयुक्त फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। 12033/12034 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का फफूंद स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।साथ ही कोरोना काल में बंद किए गए ट्रेनों के ठहराव फफूंद स्टेशन पर पुनः बहाल किए जाएं। समिति के अध्यक्ष श्याम सिंह ने कहा कि फफूंद स्टेशन के अधिकारों की आवाज अब पूरे क्षेत्र की सामूहिक आवाज बन चुकी है।

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दिबियापुर (औरैया)। फफूंद स्टेशन को औरैया जिले का प्रमुख स्टेशन बनाए जाने, आधुनिकीकरण और विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर फफूंद स्टेशन संघर्ष समिति के सदस्यों ने मंगलवार की देर शाम मोबाइल टॉर्च फ्लैश लाइट मार्च निकाला। यह मार्च रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर थाने होते हुए फफूंद चौराहे तक निकाला।