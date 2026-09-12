Banda News: अयोध्यावासी वैश्य महासभा महिला विंग की कमेटी घोषित
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:07 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:07 PM IST
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बांदा। अखिल भारतीय श्री अयोध्यावासी वैश्य महासभा महिला जिलाध्यक्ष नंदिनी गुप्ता व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभा गुप्ता ने अपनी कमेटी के पदाधिकारी घोषित किए।
घोषित पदाधिकारियों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रद्धा गुप्ता, उपाध्यक्ष श्वेता गुप्ता, बीना गुप्ता, हीरा गुप्ता व महामंत्री पद पर लक्ष्मी गुप्ता, मंत्री पद पर अर्पिता गुप्ता, रजनी गुप्ता, पूनम गुप्ता, रजनी गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर किरन गुप्ता, मीडिया प्रभारी पद पर नम्रता गुप्ता को मनोनीत किया गया।
सदस्यता में आरती गुप्ता, दीपू गुप्ता, अंकिता गुप्ता, रामा गुप्ता, सुनीता गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, आरती गुप्ता, लीला गुप्ता, रजनी गुप्ता, रागिनी गुप्ता आदि हैं। (संवाद)
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घोषित पदाधिकारियों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रद्धा गुप्ता, उपाध्यक्ष श्वेता गुप्ता, बीना गुप्ता, हीरा गुप्ता व महामंत्री पद पर लक्ष्मी गुप्ता, मंत्री पद पर अर्पिता गुप्ता, रजनी गुप्ता, पूनम गुप्ता, रजनी गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर किरन गुप्ता, मीडिया प्रभारी पद पर नम्रता गुप्ता को मनोनीत किया गया।
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सदस्यता में आरती गुप्ता, दीपू गुप्ता, अंकिता गुप्ता, रामा गुप्ता, सुनीता गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, आरती गुप्ता, लीला गुप्ता, रजनी गुप्ता, रागिनी गुप्ता आदि हैं। (संवाद)
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