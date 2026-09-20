बांदा: डंपर ने साइकिल सवार का रौंदा, किसान की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम, स्पीड बेक्रर बनाने की मांग

बांदा जिले के तिंदवारी कस्बे में शिवदर्शन महाविद्यालय के पास माटा गांव जा रहे साइकिल सवार किसान जसईपुर गांव निवासी महेश पटेल (70) को डंपर ने टक्कर मार दी। नीचे गिरे वृद्ध किसान को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में वृद्ध की मौके पर मौत हो गई।

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जानकारी के अनुसार, महेश पटेल रविवार को तकरीबन 12 बजे दोपहर जसईपुर गांव से माटा किसी काम से साइकिल से जा रहा थे। बांदा-फतेहपुर राजमार्ग पर शिवदर्शन डिग्री कॉलेज के पास बांदा की तरफ से फतेहपुर जा रहे डंपर ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी।