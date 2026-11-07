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Banda News: बालक की तालाब में डूबकर मौत

Sat, 07 Nov 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:26 PM IST
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Child drowns to death in a pond
बांदा। अपनी नानी के घर आए पांच वर्षीय मासूम की तालाब में डूबकर मौत हो गई। वह शुक्रवार शाम चार बजे घर से खेलने के लिए निकला था।
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परिजन उसकी तलाश कर रहे थे लेकिन वह नहीं मिला। शनिवार सुबह तालाब में शव उतराता मिला तब परिजन को जानकारी हो सकी।
मटौंध थाना क्षेत्र के ग्योरा मुगली गांव निवासी सिराज ने बताया कि उनका नाती बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव शिव निवासी मोजखा (5) अपनी मां उजमा के साथ 10 दिन पहले अपने नाना कमाल के घर आया था। शुक्रवार की शाम चार बजे वह गांव के बच्चों के साथ खेलने निकल गया था।
घर के करीब स्थित छोटा तालाब के पास खेलने के दौरान वह फिसलकर तालाब में गिर गया और गहराई में समा गया। काफी देर तक जब वह वापस नहीं आया तो परिजन ने उसकी तलाश की। शनिवार को सुबह मोजखा तालाब के पानी में उतराता मिला।
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नाना ने आशंका जताई है कि खेल-खेल में पैर फिसल जाने से वह तालाब में समा गया, इससे यह हादसा हो गया। बालक के पिता शमशाद मुंबई में रहकर कमाते हैं। एक बेटी में यह इकलौता पुत्र था। मटौंध थाना इंस्पेक्टर दीपेंद्र सिंह ने बताया कि तालाब में डूबने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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