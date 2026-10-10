Banda News: नकदी समेत लाखों के जेवर चोरी

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नरैनी। कालिंजर के गांव सौंता में चोरों ने घर के पीछे की पक्की दीवार तोड़ लाखों के जेवर और 45 हजार की नकदी पार कर दी।

गांव के राजकिशोर यादव ने पुलिस को बताया कि सात अक्टूबर की रात वह परिवार समेत घर में सो रहे थे। देर रात चोर दीवार तोड़कर कमरे में घुसे और जेवर व नकदी चोरी कर ले गए। चोर छोटी-बड़ी दो पेटियां भी उठा ले गए। यह पीछे खेत में खाली मिलीं।पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध नजर आए हैं। थाना प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि चोरों की तलाश की जा रही है।



संवाद न्यूज एजेंसी