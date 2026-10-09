Banda News: सेंध लगाकर घर से नकदी व जेवरात पार

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सौंता गांव निवासी राजकिशोर यादव ने बताया कि सात अक्तूबर की रात परिवार के लोग घर में सो रहे थे। रात में चोर दीवार में सेंध लगाकर कमरे में घुसे और दो बक्से उठाकर बाहर ले गए। सुबह खोजबीन के दौरान दोनों बक्से खेत में मिले।खेत की दूरी करीब 150 मीटर है। बताया कि चोर 45 हजार रुपये व आधा किलो चांदी के जेवरात, सोने की मोहर, कान के टप्स ले गए हैं। थाना प्रभारी कालिंजर दारा सिंह ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है।शटर को टेढ़ा कर दुकान से जेवरात चोरीबांदा। थाना गिरवां क्षेत्र के गांव तरखरी निवासी जग प्रसाद सोनी बांदा के अलीगंज में रहते हैं। मेडिकल कॉलेज के पास तिंदवारा बस स्टैंड के पास उन्होंने सराफा व बर्तन की दुकान खोल रखी है। बुधवार की शाम वह दुकान बंद करके गए थे। बृहस्पतिवार की सुबह पास रहने वाले लोगों ने बताया कि दुकान का शटर उठा हुआ है। बताया कि चोर दुकान से करीब आठ सौ रुपये, 245 ग्राम चांदी व 70 ग्राम सोने के जेवरात ले गए हैं। प्रभारी निरीक्षक बलराम सिंह ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है। (संवाद)