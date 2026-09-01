Banda News: कर्वी में पुल की मरम्मत के बाद बसों का आवागमन शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 01 Sep 2026 11:48 PM IST
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बांदा। तीन दिन से चित्रकूट जनपद के कर्वी में पुल क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित रोडवेज सेवा मंगलवार को शुरू हो गई है। इससे बस चालक सीधे रास्ते बांदा से प्रयागराज और प्रयागराज से बांदा आ रहे हैं। हालांकि मंदाकिनी में जलवृद्धि फिर शुरू होने के कारण तरह-तरह की आशंका बनी है।
चित्रकूट में आई बाढ़ के कारण कर्वी में बने पुल का अप्रोच टूट गया था। ऐसे में प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। बांदा से प्रयागराज की ओर जाने वाली रोडवेज बसें यात्रियों को लेकर बेड़ी पुलिया तक ही जा पा रही थी जबकि प्रयागराज की ओर से आने वाली बसें केवल कर्वी तक आ रही थी।
इसके बीच की यात्रा, लोगों को हल्के वाहनों से करनी पड़ रही थी। इससे यात्रियों को काफी परेशान हो रही थी और अधिकांश लोग, दूसरे रूट से प्रयागराज जा रहे थे और ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। मंगलवार को पुल के अप्रोच की मरम्मत हो गई। ऐसे में बसों का आवागमन फिलहाल शुरू हो गया है।
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चित्रकूट में आई बाढ़ के कारण कर्वी में बने पुल का अप्रोच टूट गया था। ऐसे में प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। बांदा से प्रयागराज की ओर जाने वाली रोडवेज बसें यात्रियों को लेकर बेड़ी पुलिया तक ही जा पा रही थी जबकि प्रयागराज की ओर से आने वाली बसें केवल कर्वी तक आ रही थी।
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इसके बीच की यात्रा, लोगों को हल्के वाहनों से करनी पड़ रही थी। इससे यात्रियों को काफी परेशान हो रही थी और अधिकांश लोग, दूसरे रूट से प्रयागराज जा रहे थे और ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। मंगलवार को पुल के अप्रोच की मरम्मत हो गई। ऐसे में बसों का आवागमन फिलहाल शुरू हो गया है।
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