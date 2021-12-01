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Banda News: बकरी चराने गए बीए पास युवक ने दी जान

Thu, 05 Nov 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:13 AM IST
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BA pass youth commits suicide while grazing goats
बांदा। बदौसा थाना क्षेत्र में बीए पास संजय वर्मा (22) ने मंगलवार को पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। वह बकरियां चराने गया था। शाम को बकरियां लौट आईं, जबकि वह घर नहीं आया। परिजन के तलाश करने पर घटना की जानकारी हुई।
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बालगीर का पुरवा अंश तुर्रा निवासी सूरज ने बताया कि चचेरे भाई संजय वर्मा का जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में इलाज चल रहा था। घर में मां सुनीता, पिता नंदकिशोर और दो छोटे भाई हैं। बदौसा थानाध्यक्ष राजेश मौर्या ने बताया कि परिजन युवक के दिमागी संतुलन ठीक न होने की बात कह रहे हैं।
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